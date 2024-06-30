29 июня вечером в Ростовской области произошла авария на реке Дон, в акватории которой столкнулись два катера с детьми на борту, сообщает пресс-служба регионального ГУ МСЧ.

На этот раз происшествие случилось в районе острова Шишловский. Участниками водной аварии стали катера «Прогресс» и «Волжанка». Среди пассажиров обоих маломерных судов были дети.

«К счастью все обошлось, водители и пассажиры отделались лёгким испугом. Помощь никому не понадобилась», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России провели разъяснительную беседу с судовладельцами. Сейчас обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Ранее мы рассказали, что в Азове во время столкновения двух катеров насмерть разбился судоводитель.

Фото ГУ МЧС Ростовской области