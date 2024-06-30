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В Азове во время столкновения двух катеров насмерть разбился судоводитель

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29 июня в Ростовской области в реке столкнулись два маломерных катера, водитель одного из них погиб, также пострадал пассажир. Об этом сообщает телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось на повороте, соединяющем канал реки Азовка и реку Дон. Там в районе лодочной станции  произошло столкновение катера «Berkut», которым управлял 48-летний судоводитель и «Новая Ладога» под управлением 41-летнего мужчины. На «Berkut» находился один пассажир, на втором судне – четверо. Также к нему была прикреплена «ватрушка» еще с двумя пассажирами.

В результате происшествия судоводитель катера «Berkut» погиб на месте происшествия, пассажир его судна доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

«По факту столкновения судов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ  — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области тело 50-летнего мужчины нашли в реке.

Фото телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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Таганрогская правда
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