Утром 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области после падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте.
Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров.
«Во время происшествия никто не пострадал», — уточнил он.
Напомним, что сегодня ночью средствами ПВО в Мясниковском районе был уничтожен еще один БПЛА.
Фото из архива
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