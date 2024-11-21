Утром 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области после падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров.

«Во время происшествия никто не пострадал», — уточнил он.

Напомним, что сегодня ночью средствами ПВО в Мясниковском районе был уничтожен еще один БПЛА.

Фото из архива