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В Ростовской области на промобъекте возник пожар из-за падения дрона

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Утром 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области после падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте.

Новости Ростовской области

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров.

«Во время происшествия никто не пострадал», — уточнил он.

Напомним, что сегодня ночью средствами ПВО в Мясниковском районе был уничтожен еще один БПЛА.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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