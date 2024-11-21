Ночью 21 ноября в небе над Ростовской областью сбит один вражеский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

«Средствами ПВО в Мясниковском районе уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет. Силы и средства ПВО продолжают работу», — рассказал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА. Второй сбит над территорией Волгоградской области.

Ранее мы рассказали, что четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью вечером 19 ноября.

Фото Сергея Плишенко