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В Ростовской области на пожаре погибла 64-летняя женщина

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ЧП произошло 29 февраля в поселке Новый Азовского района Ростовской области. Погибшая разожгла костер прямо на полу хозпостройки.

Новости Ростовской области

Столбы дыма увидели соседи и вызвали пожарных. Огонь охватил 25 кв. метров площади. На месте работали 8 огнеборцев, привлекалось 2 единицы техники.

Потушив хозпостройку, пожарные обнаружили тело 64-летней женщины. По предварительной версии, она разожгла костер прямо на полу, что и стало причиной возгорания, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В МЧС отмечают, что 9 из 10 пожаров происходят из-за человеческого фактора.

Ранее мы сообщали, что 28 февраля под Таганрогом потушили сразу два пожара — ландшафтный и в жилье.

Фото ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар происшествия Ростовская область спасатели
Таганрогская правда
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