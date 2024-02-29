Под Таганрогом тушили горящий камыш и пожар в частном доме

Вчера, 28 февраля, под Таганрогом потушили сразу два пожара — ландшафтный и в жилье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании камыша в районе села Гаевка Неклиновского района поступило на пульт дежурного в 15.11. На место бороться с огнем выезжали восемь сотрудников МЧС и две автоцистерны.

А в 16.46 случился пожар в двухэтажном частном доме на улице Прохладной в селе Покровском. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, ликвидировать возгорание удалось в 17.36. Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Фото телеграм-канала «Водители Таганрога»