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Под Таганрогом тушили горящий камыш и пожар в частном доме

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Вчера, 28 февраля, под Таганрогом потушили сразу два пожара — ландшафтный и в жилье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании камыша в районе села Гаевка Неклиновского района поступило на пульт дежурного в 15.11. На место бороться с огнем выезжали восемь сотрудников МЧС и две автоцистерны.

А в 16.46 случился пожар в двухэтажном частном доме на улице Прохладной в селе Покровском. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, ликвидировать возгорание удалось в 17.36. Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Фото телеграм-канала «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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