В Ростовской области на пожаре погиб 57-летний мужчина

Еще одного человека удалось спасти огнеборцам ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло вчера, 7 июня, в 22.55. Загорелся частный дом в Ростове-на-Дону, на ул. Немировича-Данченко,18 А. В помещении находились 57-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли женщину. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Мужчина погиб, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Огонь ликвидировали на 20 квадратных метрах, привлекались 18 специалистов МЧС на 5 единицах техники.

Напомним, 7 июня в Орловском районе Ростовской области на пожаре погиб ребенок. Причиной возгорания стала детская шалость — двое мальчиков игрались в доме с зажигалкой. По факту происшествия Следком по региону возбудил уголовное дело.

Фото ГУ МЧС России по РО