Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погиб 57-летний мужчина

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Еще одного человека удалось спасти огнеборцам ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Возгорание произошло вчера, 7 июня, в 22.55. Загорелся частный дом в Ростове-на-Дону, на ул. Немировича-Данченко,18 А. В помещении находились 57-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли женщину. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Мужчина погиб, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Огонь ликвидировали на 20 квадратных метрах, привлекались 18 специалистов МЧС на 5 единицах техники.

Напомним, 7 июня в Орловском районе Ростовской области на пожаре погиб ребенок. Причиной возгорания стала детская шалость — двое мальчиков игрались в доме с зажигалкой. По факту происшествия Следком по региону возбудил уголовное дело.

Фото ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность МЧС пожар пожарные Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru