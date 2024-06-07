Главная » Новости Ростовской области

По факту гибели на пожаре мальчика в хуторе Ростовской области возбуждено уголовное дело

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Двое братьев из многодетной семьи играли с зажигалкой, что привело к трагическим последствиям.

Новости Ростовской области

Ростовский следком возбудил уголовное дело после случая гибели на пожаре ребенка из многодетной семьи, проживающей в хуторе Луганском Орловского района Дона. Трагедия произошла сегодня, 7 июня.

Следователи устанавливают причины возгорания, которое привело к смерти мальчика 2011 года рождения, и всех обстоятельств произошедшего. На пожаре пострадали и другие члены семьи — еще один ребенок и их мама с признаками отравления окисью углерода доставлены в медицинское учреждение, где им в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз.

Фото: следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru