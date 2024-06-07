По факту гибели на пожаре мальчика в хуторе Ростовской области возбуждено уголовное дело

Двое братьев из многодетной семьи играли с зажигалкой, что привело к трагическим последствиям.

Ростовский следком возбудил уголовное дело после случая гибели на пожаре ребенка из многодетной семьи, проживающей в хуторе Луганском Орловского района Дона. Трагедия произошла сегодня, 7 июня.

Следователи устанавливают причины возгорания, которое привело к смерти мальчика 2011 года рождения, и всех обстоятельств произошедшего. На пожаре пострадали и другие члены семьи — еще один ребенок и их мама с признаками отравления окисью углерода доставлены в медицинское учреждение, где им в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз.

Фото: следком по РО