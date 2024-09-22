На реке Дон моторная лодка врезалась в трос земснаряда

В Ростовской области моторная лодка с двумя пассажирами врезалась в трос земснаряда в акватории реки Дон, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось в Багаевском районе недалеко от острова Арпачинский.

«Моторная лодка «Прогресс-4» шла по судовому ходу и врезалась в трос земснаряда. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», — пишет источник.

Уточняется, что с начала года в донском регионе произошло уже 7 происшествий с участием маломерных судов. Напомним, что 17 сентября в Ростове два человека серьезно пострадали во время аварии, которая произошла в акватории реки Дон.

Фото ГУ МЧС по РО