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На реке Дон моторная лодка врезалась в трос земснаряда

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В Ростовской области моторная лодка с двумя пассажирами врезалась в трос земснаряда в акватории реки Дон, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в Багаевском районе  недалеко от острова Арпачинский.

«Моторная лодка «Прогресс-4» шла по судовому ходу и врезалась в трос земснаряда. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются», — пишет источник.

Уточняется, что с начала года в донском регионе произошло уже 7 происшествий  с участием маломерных  судов. Напомним, что 17 сентября в Ростове два человека серьезно пострадали во время аварии, которая произошла в акватории реки Дон.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости происшествия река Дон Ростовская область
Таганрогская правда
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