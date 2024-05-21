Под Таганрогом модернизировали пункт пропуска в ДНР

Работы проводил Минтранс России совместно с Росгранстроем. Теперь МАПП Весело-Вознесенка под Таганрогом пропускает до 15 тысяч автомобилей в сутки. Ранее пропускная способность была в два раза меньше.

В преддверии курортного сезона завершена модернизация пункта пропуска на границе ДНР и Ростовской области. На федеральной трассе М-14, проходящей по территории новых регионов (от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь, до Джанкоя), в районе Новоазовска увеличена пропускная способность автодороги.

В результате проведенной модернизации автомобильного пункта пропуска Весело-Вознесенка на административной границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области теперь выехать на сухопутный коридор в Крым можно без очередей и пробок. Здесь могут проходить до 15 тысяч автомобилей в сутки, — сообщает Минтранс ДНР.

Напомним, в апреле 2024 года на Весело-Вознесенке внедрили автоматизированную систему управления очередью автомобилей, что разгрузило транспортный поток и уменьшило очереди. А в конце прошлого года здесь до 30 увеличили количество полос контроля — отметим, что в 2022 году таких было всего 10. Тогда же МАПП оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволяет быстро, безопасно и эффективно сканировать 100 % грузов и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества. Использование современного оборудования помогает сократить время проведения досмотровых процедур.

Фото Минтранс ДНР