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В Ростовской области на должность министра транспорта назначен Виталий Кушнарев

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С 2014 по 2016 годы Кушнарев уже возглавлял донской Минтранс. У нового министра транспорта — три высших образования.

Власть

На должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области назначен Виталий Кушнарёв. Соответствующий указ глава региона Василий Голубев подписал 11 июня, сообщает donland.ru.

Виталию Кушнареву 49 лет, родился и вырос в Тацинском районе Ростовской области. Окончил Новочеркасский государственный университет по специальностям «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки», позже в Южном федеральном университете получил специальность «Юриспруденция».

Трудился на угледобывающих предприятиях региона, затем несколько лет занимался вопросами реструктуризации угольной отрасли в администрации Белокалитвинского района.

С 2010 года перешел на работу в региональное правительство, в 2014 году возглавил министерство транспорта Ростовской области. С 2016 по 2019 годы работал главой администрации Ростова-на-Дону, позже возглавлял совет директоров «Региональной корпорации развития».

В 2021 году был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва, работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, его предшественник — Владимир Окунев — покинул пост по собственному желанию весной 2024 года.

Фото donland.ru

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Минтранс Ростовской области Правительство Ростовской области Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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