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Из правительства области уволился министр транспорта Владимир Окунев

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Губернатор Голубев отметил его вклад в реализацию «ряда важных объектов».

Новости Ростовской области

Из правительства Ростовской области уволился замгубернатора, министр транспорта Владимир Окунев. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на своей страничке в Telegram.

«Подписал указ об увольнении по собственному желанию заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Владимира Владимировича Окунева. В период его работы в этой должности реализован целый ряд важных объектов в дорожном комплексе региона: завершено строительство обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, начато возведение Западной хорды, построены и отремонтированы многие региональные и муниципальные объекты, написал глава региона.

Владимир Окунев был назначен министром транспорта в декабре 2020 года. А в ноябре 2021 года он одновременно занял пост заместителя губернатора по транспорту и дорогам.

Фото: минтранс РО

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Таганрогская правда
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