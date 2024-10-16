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В Ростовской области мотоспасатели пересядут на пожарные машины

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15 октября в Ростовской области группа экстренного реагирования мотоспасателей завершила сезон, и теперь продолжит работу на пожарных машинах, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

В нынешнем году мотоспасатели выезжали на пожары, ДТП и другие происшествия 263 раза. Причем 178 раз они прибывали первыми к месту ЧП.

Преимущество мобильных спасателей в том, что байки легко маневрируют в плотном трафике городского движения и это позволяет им прибыть на место вызова гораздо быстрее коллег на пожарных машинах. Мотоциклы оборудованы спецтехникой, которая позволяет тушить пожары и спасать людей, попавших в ДТП. Комплекты экипировки мотоциклов имеют различное оборудование и отличаются. Поэтому при выполнении аварийно-спасательных работ действия водителей эффективно дополняют друг друга.

На вооружении мотоспасателей находится 8 пожарных мотоциклов, а также автомобили первой помощи, автомобиль газодымозащитной службы, квадроциклы и мотолодки.

Ранее мы рассказали, что на Дону за выходные в 9 ДТП пострадали 9 пешеходов.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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