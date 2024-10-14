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На Дону за выходные в 9 ДТП пострадали 9 пешеходов

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Резкая смена погодных условий часто приводит к увеличению аварий на дорогах, напоминает Госавтоинспекиция Ростовской области.

Новости Ростовской области

За минувшие выходные в донском регионе было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 пешеходов, включая двоих детей. Такую статистику обнародовала Госавтоинспекция.

«Стремительная смена сезонов и метеорологических условий приводит к тому, что водители на дороге не всегда успевают адаптироваться и выбрать комфортный и максимально безопасный для всех участников дорожного движения стиль вождения. Водителям не следует забывать, что на влажном асфальте требуется снижать скорость движения до значений, при которых возможно полностью контролировать управляемость транспортного средства», — обращается ведомство к водителям.

Пешеходов также призывают к осторожности, в частности, в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы.

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Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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