В Ростовской области 34-летний мужчина утонул в реке Северский Донец, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в Каменском районе. Компания отдыхала на берегу. Друзья распивали спиртные напитки, купались. Отсутствие одного из товарищей заметили не сразу. Как позже выяснилось, мужчина зашел в воду, но на берег уже не вернулся. Пришлось вызывать спасателей, которые извлекли из реки тело погибшего.

С начала лета в водоемах Ростовской области уже погибло 48 человек. Спасатели напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, заходить в воду в сумерках и злоупотреблять алкоголем.

Ранее мы рассказали, что в Азовском районе утонул 60-летний мужчина.

Фото ГУ МЧС по РО