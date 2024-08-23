В Ростовской области 34-летний мужчина утонул в реке Северский Донец, сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия произошла в Каменском районе. Компания отдыхала на берегу. Друзья распивали спиртные напитки, купались. Отсутствие одного из товарищей заметили не сразу. Как позже выяснилось, мужчина зашел в воду, но на берег уже не вернулся. Пришлось вызывать спасателей, которые извлекли из реки тело погибшего.
С начала лета в водоемах Ростовской области уже погибло 48 человек. Спасатели напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, заходить в воду в сумерках и злоупотреблять алкоголем.
Ранее мы рассказали, что в Азовском районе утонул 60-летний мужчина.
Фото ГУ МЧС по РО
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