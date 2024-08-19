В Азовском районе утонул 60-летний мужчина

Он купался на необорудованном карьере.

В Азовском районе Ростовской области утонул 60- летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС региона.

Тело жителя села Кулешовка накануне вечером извлекли спасатели из карьера Большой Койсуг. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. В сообщении уточняется, что место трагедии «не было оборудовано для купания».

С начала лета водная стихия унесла жизни более 40 человек.

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Фото: МЧС по РО