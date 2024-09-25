В Ростовской области могут отключить свет 12 тысячам жителей

В Ростовской области в конце сентября могут остаться без электричества 12 тысяч жителей. Как сообщает «ТНС энерго», причиной запланированного отключения станут долги за свет, превышающие 52 млн рублей.

Лидером среди должников стал Ростов, но немало их и в других населенных пунктах — от Азова и Новочеркасска, до хуторов и станиц в Миллеровском и Сальском районах.

«Ограничение электроснабжения не наступает внезапно. Для этого нужно не оплачивать счета в течение двух-трех месяцев. Если должник игнорирует оплату, ему предстоит остаться без света, а так же оплатить расходы за ограничение и подключение — около 3 тысяч рублей», — рассказали в компании.

В итоге дополнительные расходы могут превысить саму сумму задолженности или быть равными ей.

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Фото rosseti-yug.ru