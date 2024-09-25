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В Ростовской области могут отключить свет 12 тысячам жителей

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В Ростовской области в конце сентября могут остаться без электричества 12 тысяч жителей. Как сообщает «ТНС энерго», причиной запланированного отключения станут долги за свет, превышающие 52 млн рублей.

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Лидером среди должников стал Ростов, но немало их и в других населенных пунктах — от Азова и Новочеркасска, до хуторов и станиц в Миллеровском и Сальском районах.

«Ограничение электроснабжения не наступает внезапно. Для этого нужно не оплачивать счета в течение двух-трех месяцев. Если должник игнорирует оплату, ему предстоит остаться без света, а так же оплатить расходы за ограничение и подключение  — около 3 тысяч рублей», — рассказали в компании.

В итоге дополнительные расходы могут превысить саму сумму задолженности или быть равными ей.

Ранее мы рассказали, что на Дону сервис «наличные на кассе» работает в магазинах и на автозаправках.

Фото rosseti-yug.ru

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Таганрогская правда
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