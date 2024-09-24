На Дону сервис «наличные на кассе» работает в магазинах и на автозаправках

По данным на 1 июля 2024 года, в регионе услуга «наличные на кассе» доступна в 909 магазинах и на 185 автозаправочных станциях, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

На Дону активно развиваются альтернативные способы получения финансовых услуг. В их числе сервис «наличные на кассе», который позволяет снять деньги с карты в торгово-сервисных предприятиях одновременно с покупкой.

«Чтобы снять наличные с карты, не обязательно идти в банк или искать банкомат. Жители Дона могут это сделать вместе с покупкой на кассе в супермаркете, маленьком магазине у дома и даже в кафе, аптеке или автозаправке, — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Узнать, доступен ли сервис в торговой точке, можно по специальной наклейке на терминале оплаты или у продавца».

Перед получением услуги стоит заранее удостовериться, что на вашем банковском счете достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить баланс карты не удастся. С одной карты с помощью сервиса «наличные на кассе» можно снять не более 5 тыс. рублей в день и не более 30 тыс. рублей в месяц.

Торговые точки за выдачу наличных не берут комиссию с покупателей, но ее может устанавливать банк, выпустивший карту. Уточнить условия нужно по телефону горячей линии банка, на его официальном сайте или в чате мобильного приложения.

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