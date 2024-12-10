В Ростове благодаря врачам скорой помощи был спасен восьмилетний мальчик с сильным приступом эпилепсии, сообщает в своем telegram-канале региональный Минздрав.

Вызов поступил в «скорую» в семь часов утра. Оказалось, что у ребенка случился внезапный приступ эпилепсии. На место прибыла бригада скорой помощи подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону.

«Врач Евгений Корольков купировал его, сделал укол, поставил кислород, но ребенок продолжал оставаться неконтактным», — пишет источник.

Включив маячки, «скорая» домчала мальчика и его родителей в детскую больницу. Медики поделились с коллегами всей необходимой информацией о пациенте, и мальчика уже ждали специалисты. Состояние ребенка стабилизировалось, и спустя несколько дней он был выписан из больницы.

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Фото telegram-канал Минздрава РО