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В Ростовской области медики спасли мальчика с приступом эпилепсии

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В Ростове благодаря врачам скорой помощи был спасен восьмилетний мальчик с сильным приступом эпилепсии, сообщает в своем telegram-канале региональный Минздрав.

Новости Ростовской области

Вызов поступил в «скорую» в семь часов утра. Оказалось, что у ребенка случился внезапный приступ эпилепсии. На место прибыла бригада скорой помощи подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону.

«Врач Евгений Корольков купировал его, сделал укол, поставил кислород, но ребенок продолжал оставаться неконтактным», — пишет источник.

Включив маячки, «скорая» домчала мальчика и его родителей в детскую больницу. Медики поделились с коллегами всей необходимой информацией о пациенте, и мальчика уже ждали специалисты. Состояние ребенка стабилизировалось, и спустя несколько дней он был выписан из больницы.

Ранее мы рассказали, что донские онкологи назвали опасные симптомы рака головы и шеи.

Фото telegram-канал Минздрава РО

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Таганрогская правда
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