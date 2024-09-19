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Донские онкологи назвали опасные симптомы рака головы и шеи

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Ростовский онкоцентр присоединился к Неделе ранней диагностики рака головы и шеи, которая проходит с 16 по 20 сентября. В медучреждении жители Ростовской области смогли получить консультации высококвалифицированных онкологов и информационные материалы по профилактике онкозаболеваний.

#Здоровье

Опухоли головы и шеи могут поражать органы зрения, слуха, обоняния, ротовую полость, щитовидную железу, гортань, челюсть, а также кожу лица, шеи, волосистую часть головы. Рак головы и шеи не входит в число самых распространенных злокачественных новообразований, но при выявлении на поздних стадиях протекает агрессивно, может привести к инвалидности и летальному исходу.

«У мужчин опухоли органов головы и шеи встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Однако сейчас наблюдается тенденция к росту заболеваемости среди женщин. Кроме того, увеличивается число пациентов моложе 40 лет», — отмечает заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент  Марина Енгибарян.

Медики рекомендуют более внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не пропустить развитие патологии, вовремя обратиться к врачу и получить эффективное лечение. При выявлении опухоли на ранней стадии шансы больных на излечение возрастают до 90% случаев.

Специалисты ростовского онкоцентра перечислили опасные симптомы рака головы и шеи. Это:

  • болезненность языка;
  • незаживающие язвы в полости рта;
  • красные или белые пятна в полости рта, на языке;
  • боль в горле;
  • постоянная или нарастающая осиплость;
  • затруднение дыхания, ком в горле;
  • боль или трудности при глотании;
  • опухоль в области шеи;
  • ощущение инородного тела в горле, полости рта;
  • заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа;
  • постоянное слезотечение;
  • затруднённые движения языка или нижней челюсти;
  • онемение языка или участка полости рта.

Если хотя бы один из перечисленных симптомов сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к профильному врачу: онкологу, офтальмологу, отоларингологу, стоматологу или эндокринологу.

Для профилактики развития рака головы и шеи, специалисты НМИЦ онкологии Минздрава России рекомендуют отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, избегать избыточного воздействия ультрафиолетового излучения. Необходимо следить за воспалительными процессами, своевременно лечить фоновые и предопухолевые заболевания.

«Чтобы не пропустить развитие рака головы и шеи, при отсутствии жалоб и симптомов нужно проходить осмотр у стоматолога 1-2 раза в год, у ЛОР-врача — 1 раз в год», — советуют онкологи.

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

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Таганрогская правда
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