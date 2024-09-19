Донские онкологи назвали опасные симптомы рака головы и шеи

Ростовский онкоцентр присоединился к Неделе ранней диагностики рака головы и шеи, которая проходит с 16 по 20 сентября. В медучреждении жители Ростовской области смогли получить консультации высококвалифицированных онкологов и информационные материалы по профилактике онкозаболеваний.

Опухоли головы и шеи могут поражать органы зрения, слуха, обоняния, ротовую полость, щитовидную железу, гортань, челюсть, а также кожу лица, шеи, волосистую часть головы. Рак головы и шеи не входит в число самых распространенных злокачественных новообразований, но при выявлении на поздних стадиях протекает агрессивно, может привести к инвалидности и летальному исходу.

«У мужчин опухоли органов головы и шеи встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Однако сейчас наблюдается тенденция к росту заболеваемости среди женщин. Кроме того, увеличивается число пациентов моложе 40 лет», — отмечает заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент Марина Енгибарян.

Медики рекомендуют более внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не пропустить развитие патологии, вовремя обратиться к врачу и получить эффективное лечение. При выявлении опухоли на ранней стадии шансы больных на излечение возрастают до 90% случаев.

Специалисты ростовского онкоцентра перечислили опасные симптомы рака головы и шеи. Это:

болезненность языка;

незаживающие язвы в полости рта;

красные или белые пятна в полости рта, на языке;

боль в горле;

постоянная или нарастающая осиплость;

затруднение дыхания, ком в горле;

боль или трудности при глотании;

опухоль в области шеи;

ощущение инородного тела в горле, полости рта;

заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа;

постоянное слезотечение;

затруднённые движения языка или нижней челюсти;

онемение языка или участка полости рта.

Если хотя бы один из перечисленных симптомов сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к профильному врачу: онкологу, офтальмологу, отоларингологу, стоматологу или эндокринологу.

Для профилактики развития рака головы и шеи, специалисты НМИЦ онкологии Минздрава России рекомендуют отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, избегать избыточного воздействия ультрафиолетового излучения. Необходимо следить за воспалительными процессами, своевременно лечить фоновые и предопухолевые заболевания.

«Чтобы не пропустить развитие рака головы и шеи, при отсутствии жалоб и симптомов нужно проходить осмотр у стоматолога 1-2 раза в год, у ЛОР-врача — 1 раз в год», — советуют онкологи.

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России