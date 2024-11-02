В Ростовской области таможенники обнаружили 10 тонн «лишнего» топлива на теплоходе, прибывшем из Сирии.

Теплоход из порта Тартус прибыл в пункт пропуска морского порта Азов для совершения таможенных операций. Во время проведения контроля ростовские таможенники обнаружили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком — в емкостях находится почти на 10 тонн больше, чем задекларировано.

«В отношении перевозчика и капитана корабля были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Образцы топлива направлены на экспертизу», — сообщили в Ростовской таможне.

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Фото Ростовской таможни