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В Ростовской области капитана корабля оштрафуют за «лишнее» топливо

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В Ростовской области таможенники обнаружили 10 тонн «лишнего» топлива на теплоходе, прибывшем из Сирии.

Новости Ростовской области

Теплоход из порта Тартус прибыл в пункт пропуска морского порта Азов для совершения таможенных операций. Во время проведения контроля ростовские таможенники обнаружили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком — в емкостях находится почти на 10 тонн больше, чем задекларировано.

«В отношении перевозчика и капитана корабля были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Образцы топлива направлены на экспертизу», — сообщили в Ростовской таможне.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 31-летняя женщина украла 250 кг черных металлов.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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