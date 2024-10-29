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В Ростовской области 31-летняя женщина украла 250 кг черных металлов

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Женщину, которая сбрасывала с грузового поезда металл, задержали транспортные полицейские Новочеркасска.

Новости Ростовской области

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что 31-летняя местная жительница на территории железнодорожной станции Новочеркасск из полувагона грузового поезда совершила кражу лома черных металлов.

«Женщина забралась на грузовой состав и сбрасывала на железнодорожное полотно металл. Со слов подозреваемой, она планировала сдать похищенное в пункт приема металлолома, однако была задержана сотрудниками транспортной полиции с поличным. Всего злоумышленнице удалось сбросить 250 кг металла», — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Нарушительнице грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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