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В Ростовской области к поискам сбежавшей пумы подключились егеря, охотники и полиция

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Сбежавшая в Ростовской области пума до сих пор не найдена, к ее поискам подключились егеря, полиция и охотники, сообщает администрация Цимлянского городского поселения.

Новости Ростовской области

Напомним, что сообщение о замеченном в станице Красноярской сбежавшем хищнике неоднократно поступали от местных жителей. В связи с этим региональное Минприроды выдало разрешение на отлов животного в Цимлянском и Константиновском районах, чтобы предотвратить возможное нападение на людей и домашних животных. Предполагается, что пуму завезли в Россию нелегально, и она сбежал от своих владельцев.

Администрация Цимлянского района призвала жителей соблюдать осторожность: не оставлять детей без присмотра и при обнаружении зверя звонить по номеру 112, указывая точное местонахождение.

Специалисты предупреждают: при встрече с пумой главное — не паниковать. Резкие движения могут спровоцировать у хищника охотничий инстинкт. Нельзя поворачиваться к нему спиной — следует медленно отступать, не отводя взгляда. Отпугнуть зверя могут громкие звуки, например крики или сигналы.

Изображение от wirestock на Magnific

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Таганрогская правда

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