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В Ростовской области изготовили 26 тонн масла из неизвестного сырья

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В Ростовской области опять обнаружили фантомное предприятие. На этот раз оно производило сливочное масло из сырья неизвестного происхождения, сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

С помощью системы «Меркурий» установлено, что предприятие ввело в оборот 15,6 тонн молочной продукции без указания используемого сырья. Кроме того, компания изготовила более 26 т сливочного масла из 9,9 т сырья, что фактически невозможно. Когда специалисты выехали по адресу регистрации площадки, оказалось, что никакой деятельности по производству, переработке и реализации там не ведется.

«Указанные обстоятельства свидетельствует о легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, и являются нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также являются признаками экономических преступлений», — пишет источник.

Информацию о нарушениях передали в полицию, налоговую инспекцию и Роспотребнадзор.

Ранее мы рассказали, что на Дону фантомное предприятие произвело 60 тонн продукции из 1 кг сырья.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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