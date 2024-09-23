Главная » Новости Ростовской области

На Дону фантомное предприятие произвело 60 тонн продукции из 1 кг сырья

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области обнаружена фантомная площадка, которая оформляла электронные ветеринарные сопроводительные документы на крупные объемы мясной продукции, произведенные из нелогичного объема сырья. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Площадку удалось обнаружить с помощью анализа данных системы «Меркурий». В частности, компания произвела замороженную говядину общей массой 60 тонн всего из 1 кг сырья. В дальнейшем продукция была отправлена на реализацию в Республику Коми, Липецкую, Московскую и Калужскую области.

Когда сотрудники Россельхознадзора приехали с проверкой по адресу регистрации площадки, оказалось, что никакой деятельность по производству, переработке и реализации мясной продукции там не осуществляется.

«Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствует о легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, и являются нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также являются признаками экономических преступлений», — говорится в сообщении.

Сейчас материалы направлены в полицию и налоговую службу для проведения проверочных мероприятий и принятия мер реагирования.

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости продукция Россельхознадзор Ростовская область фантомная площадка
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru