В Ростовской области обнаружена фантомная площадка, которая оформляла электронные ветеринарные сопроводительные документы на крупные объемы мясной продукции, произведенные из нелогичного объема сырья. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Площадку удалось обнаружить с помощью анализа данных системы «Меркурий». В частности, компания произвела замороженную говядину общей массой 60 тонн всего из 1 кг сырья. В дальнейшем продукция была отправлена на реализацию в Республику Коми, Липецкую, Московскую и Калужскую области.

Когда сотрудники Россельхознадзора приехали с проверкой по адресу регистрации площадки, оказалось, что никакой деятельность по производству, переработке и реализации мясной продукции там не осуществляется.

«Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствует о легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, и являются нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также являются признаками экономических преступлений», — говорится в сообщении.

Сейчас материалы направлены в полицию и налоговую службу для проведения проверочных мероприятий и принятия мер реагирования.

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