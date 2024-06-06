В Ростовской области из-за удара молнии загорелась крыша дома

Вчера, 5 июня, в Ростовской области из-за удара молнии произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Не смотря на установившуюся жаркую, погоду кое-где в донском регионе все же наблюдаются грозы. К примеру, в Миллеровском районе из-за удара молнии загорелась кровля одноэтажного частного дома.

Пожар произошел в слободе Волошино в шестом часу вечера. Из-за грозового разряда загорелась деревянная балка. К счастью, хозяйка вовремя заметила огонь и вызвала пожарных. На место выехали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее мы рассказали, что ночью из-за атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области