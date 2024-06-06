Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области из-за удара молнии загорелась крыша дома

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Вчера, 5 июня, в Ростовской области из-за удара молнии произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Не смотря на установившуюся жаркую, погоду кое-где в донском регионе все же наблюдаются грозы. К примеру, в Миллеровском районе из-за удара молнии загорелась кровля одноэтажного частного дома.

Пожар произошел в слободе Волошино в шестом часу вечера. Из-за грозового разряда загорелась деревянная балка. К счастью, хозяйка вовремя заметила огонь и вызвала пожарных. На место выехали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Во время происшествия никто не пострадал.

Ранее мы рассказали, что ночью из-за атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

молния новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru