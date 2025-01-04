В Ростовской области три морозильные камеры, подключенные к одному удлинителю стали причиной пожара в хозпостройке частного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось 2 января в посёлке Матвеев Курган на улице Интернациональной. Пожар начался в 22.19. С огнем боролись восемь сотрудников МЧС, привлекались две спецмашины. Возгорание на площади 18 квадратных метров было ликвидировано в 22.34.

«Причиной пожара стал удлинитель, в который были включены сразу три морозильные камеры. Треск в сети был такой силы, что его слышали даже соседи», — пишет источник.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. МЧС России напоминает: в доме необходимо устанавливать автоматические предохранители. Они смогут отключить сеть в случае возникновения перегрузки.

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Фото ГУ МЧС по РО