Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области молодой мужчина сгорел в сторожке

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

1 января в Ростовской области 39-летний мужчина погиб во время пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась в селе Жуковское Песчанокопского района, где в 19.39 произошел пожар в сторожке. Судя по фотографиям, помещение внутри выгорело полностью. Сотрудники МЧС к тушению не привлекались. О происшествии позже в экстренные службы сообщила гражданская жена погибшего.

Предположительной причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул погибший.

Ранее мы рассказали, что на Дону в результате пожара в каюте сухогруза погиб 69-летний мужчина.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru