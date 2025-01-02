В Ростовской области молодой мужчина сгорел в сторожке

1 января в Ростовской области 39-летний мужчина погиб во время пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия случилась в селе Жуковское Песчанокопского района, где в 19.39 произошел пожар в сторожке. Судя по фотографиям, помещение внутри выгорело полностью. Сотрудники МЧС к тушению не привлекались. О происшествии позже в экстренные службы сообщила гражданская жена погибшего.

Предположительной причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул погибший.

Ранее мы рассказали, что на Дону в результате пожара в каюте сухогруза погиб 69-летний мужчина.

Фото ГУ МЧС по РО