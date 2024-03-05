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В Ростовской области из ремонта закроют железнодорожный переезд

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Ограничения будут действовать на железнодорожном переезде «Каратаево» с 6 по 7 марта, сообщает пресс-служба СКЖД.

Новости Ростовской области

В связи с проведением ремонтных работ движение через железнодорожный переезд 4 км «Каратаево» по переулку Костровому в Ростове-на-Дону будет закрыто с 20.00 6 марта до 5.00 7 марта.

Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград–Каменск-Шахтинский–Луганск идет капитальный ремонт железнодорожных путей на переезде. Здесь также введены ограничения для движения транспорта.

Фото: Минтранс РО

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жд переезд железная дорога Ростовская область СКЖД транспорт
Таганрогская правда
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