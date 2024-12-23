В Ростовской области из органов внутренних дел уволили сотрудника ДПС, который получил взятку в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Служебная проверка в отношении полицейского была проведена после опубликованной в сети Интернет информации.

«Было установлено, что инспектор ДПС, находясь на посту контроля в городе Донецке Ростовской области, потребовал и получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей за беспрепятственный проезд автомобиля УАЗ, не зарегистрированного в установленном порядке», — пишет источник.

Сейчас материалы проверки, собранные сотрудниками собственной безопасности донского главка, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины, сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области бывшего судью обвиняют в подлоге и мошенничестве.

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