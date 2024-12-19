Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области бывшего судью обвиняют в подлоге и мошенничестве

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда, который обвиняется в служебном подлоге, мошенничестве и покушении на мошенничество, вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следователей, в период с сентября 2018 по декабрь 2021 года фигурант фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо неправосудные и подложные решения суда о предоставлении социальных выплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это право. На основании этих решений   администрацией города Шахты производились выплаты, а городскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

«Сейчас бывшему судье предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону три подростка подожгли электровоз за вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мошенничество новости происшествия Ростовская область судья
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru