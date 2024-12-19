В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда, который обвиняется в служебном подлоге, мошенничестве и покушении на мошенничество, вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следователей, в период с сентября 2018 по декабрь 2021 года фигурант фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо неправосудные и подложные решения суда о предоставлении социальных выплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это право. На основании этих решений администрацией города Шахты производились выплаты, а городскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

«Сейчас бывшему судье предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — пишет источник.

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