В Ростовской области хирурги извлекли из желудка ребенка «ожерелье» из 50 магнитных шариков

Сложнейшую полостную операцию мальчику провели с помощью робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci.

Магнитные шарики сыну купили родители, посчитав, что игры с ними развивают мелкую моторику. Во время одной из игр мальчик их и проглотил — все 50 штук. При этом болевых или дискомфортных ощущений у ребенка не было, папе и маме малыш о случившемся сказал между делом.

Родители сразу же обратились в приемное отделение областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону. На обзорном рентгеновском cнимке магнитные шарики были отлично видны.

«Извлечь их эндоскопическим путем не удалось из-за миграции шариков в подслизистый и мышечный слой желудка. В итоге была проведена полостная операция, очень сложная», — рассказали в медучреждении.

Операцию выполнили заведующий хирургическим отделением №1 ОДКБ Глеб Новошинов, хирурги Антон Штарев и Иван Попов, анестезию проводила анестезиолог Юлия Переймак.

«Магниты были неодимовые, у них самая большая сила магнетизма. В месте их стояния уже отмечалась предперфорация стенки желудка и 12-перстной кишки», — делится подробностями операции хирург Антон Штарев. — Основная часть магнитов находилась в желудке, другие — в тонкой кишке, поэтому, чтобы извлечь все инородные предметы, пришлось вскрывать просвет и кишки, и желудка. В этом сложность и уникальность операции».

Медики отметили, что если бы родители обратились в ОДКБ на пару часов позже, могла произойти перфорация, и тогда последствия для здоровья малыша были бы гораздо более тяжелыми.

Операция прошла успешно. В течение нескольких дней за состоянием ребенка следили реаниматологи, благодаря их слаженной работе мальчик быстро пошел на поправку и был переведен в хирургическое отделение. Сейчас он уже выписан.

Тяжелой полостной операции, наркоза и сложного восстановительного периода могло бы не быть, если бы родители больше думали о безопасности своего ребенка.

На фото ОДКБ: рентгенограмма пациента, где в проекции желудка видно «ожерелье» из магнитов.

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