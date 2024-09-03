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В Ростове врачи спасли малыша с болезнью хрупких костей

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Десять дней врачи донской столицы боролись за спасение 23-дневного малыша, у которого был диагностирован несовершенный остеогенез — болезнь хрупких костей. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Ростовской области.

Новости Ростовской области

Ребенок был доставлен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 городской клинической больницы № 20 в Ростове. Мама жаловалась на сильное беспокойство малыша во время купания.

При осмотре врачи выявили болезненность в ногах, а рентген показал множественные переломы трубчатых костей.

«Учитывая отсутствие у ребенка травм и наличие некоторых особенностей внешности, врачи заподозрили несовершенный остеогенез. Его также называют «болезнью хрустального ребенка» и «болезнью хрупких костей». При этой патологии могут возникать переломы костей без какого-либо повреждения или травмы. Диагноз подтвердился генетическим исследованием», — пишет источник.

Команда неонатологов боролась за здоровье маленького пациента десять дней и смогла стабилизировать его состояние. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы рассказали, что новорожденную малышку весом 650 граммов спасли донские врачи.

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врачи спасли ребенка медицина новости Ростовская область
Таганрогская правда
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