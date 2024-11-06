В Ростовской области Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению автомобилей с тонировкой

Рейдовые мероприятия по выявлению «тонированных» автомобилей пройдут на всей территории Ростовской области с 8 по 10 ноября.

Для участия в рейдах будут привлечены дополнительные экипажи ДПС.

Госавтоинспекция напомнила водителям о серьезных санкциях за нарушение правил тонировки:

«За подобный тюнинг предусмотрена административная ответственность, в соответствии с ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Штраф за это нарушение составляет 500 рублей».

Кроме того, в случае повторного нарушения, инспектор «выдает требование о прекращении противоправных действий». Если водитель не устранит нарушение, то будет наказан штрафом в размере от 2000 до 4000 рублей или подвергнут административному аресту до 15 суток.

Фото Госавтоинспекции по РО