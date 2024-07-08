В Ростовской области финансовые услуги оказываются банками в формате «выездного обслуживания»

В рамках выполнения «дорожной карты по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных малонаселенных и труднодоступных территориях Ростовской области на 2024 год Правительством Ростовской области и Отделением Ростов-на-Дону кредитные/страховые организации (их подразделения) предоставляют отдельные финансовые услуги в формате «выездного обслуживания».
Перечень банков, оказывающих такие услуги, смотрите здесь.
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