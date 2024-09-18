В Ростовской области задержаны двое сотрудников полиции, один из которых подозревается в получении взятки, а второй — в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данным следствия, заместитель начальника районного отдела полиции № 3 ростовского УМВД действуя через подчиненного – сотрудника подразделения тылового обеспечения, получил от предпринимателя 200 тысяч рублей за общее покровительство. А также за непривлечение к ответственности за незаконную организацию стоянки транспорта.

Оба фигуранта были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области полицейские задержали наркокурьера.

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