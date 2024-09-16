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В Ростовской области полицейские задержали наркокурьера

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Житель города Иваново перевозил в своем автомобиле 3 кг метилэфедрона.

Новости Ростовской области

В Ростовской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по РО во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России, а также совместно с автоинспекторами, пресекли незаконную деятельность 28-летнего наркокурьера из Иванова, сообщает пресс-служба донской полиции.

Молодой мужчина приобрел наркотик в Рязанской области и намеревался сбыть его на Ставрополье. Автомобиль наркокурьера следовал по федеральной трассе М-4 «Дон» на территории донского региона. Машину остановили для досмотра, в ходе которого оперативники нашли шесть полимерных пакетов с белым порошком внутри.

Исследование показало, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона. Его общая масса — 2,9 кг, это считается особо крупным размером.

Перевозивший «синтетику» мужчина взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Фото: скрин видео донской полиции

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Таганрогская правда
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