В Ростовской области двое парней подожгли релейный шкаф на ж\д станции

Злоумышленники задержаны. Максимальное наказание, которое им грозит, — до 20 лет лишения свободы.

Сообщение о том, что на ж\д перегоне станции «Глубокая-Погорелово» неизвестные подожгли релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки, поступило в Лиховский ОМВД на транспорте.

Транспортные полицейские совместно с коллегами из ФСБ установили личности и задержали подозреваемых — жителей поселка Глубокий Ростовской области, 18 и 21 года.

«Оперативники выяснили, что двое парней действовали по указанию неустановленного куратора, с которым общались через мессенджер. Для поджога использовали легковоспламеняющуюся жидкость. Денежное вознаграждение за содеянное составило 40 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

На допросе задержанные рассказали, что вышли на куратора через объявление в соцсетях, где требовались расклейщики объявлений.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Теракт». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее мы сообщали, что 18-летний житель Ростовской области задержан за покушение на теракт.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО