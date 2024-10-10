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18-летний житель Дона задержан за покушение на теракт

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В Ростове транспортными полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ задержан 18-летний житель Новочеркасска, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная от работников СКЖД поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Локомотивстрой — Персиановка неизвестный поджог релейный шкаф, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Прибывшие на место оперативники обнаружили рядом канистру с моторным маслом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий совершивший поджог 18-летний парень был задержан и заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге взорвался автомобиль.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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