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В Ростовской области два водителя погибли в лобовом столкновении

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Смертельная авария произошла 8 июля рано утром в Октябрьском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 06.40 минут. На 8 км + 800 м автодороги «М4-Дон — Каменоломни» 40-летний водитель на Renault Logan, по предварительным данным, вылетел на встречку и допустил столкновение с встречным автомобилем Chevrolet Lanos, которым управляла 42-летняя женщина.

«В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 5 июля шесть автомобилей столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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