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Шесть автомобилей столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области

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В массовом ДТП пострадал водитель одного из транспортных средств.

Новости Ростовской области

Авария с участием шести транспортных средств произошла 5 июля в 12.50 на 1040 км + 750 м автодороги «М-4 Дон» в Аксайском районе Ростовской области. 59-летний  водитель «КАМАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящий впереди по направлению движения автомобиль «Lada 4Х4».

После столкновения «ЛАДА 4Х4» продолжил движение по инерции и допустил наезд на автомобиль Soollers ST. Затем один за другим столкнулись Sollers ST, «ГАЗ 3110», Jac J7 и Hyundai Accent.

«В результате ДТП машины получили механические повреждения. Водитель «ЛАДА 4Х4» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге легковушка врезалась в трамвай на Большом проспекте.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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авария ГИБДД ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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