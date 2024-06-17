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В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

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Вчера, 16 июня, на региональной автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» столкнулись Škoda Fabia и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва-Махачкала».

Новости Ростовской области

Авария произошла в 14.55 на 76 км + 850 м автотрассы. 56-летний водитель Škoda Fabia, по предварительным данным, не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и допустил столкновение с автобусом «Неоплан» (маршрут Москва-Махачкала), которым управлял 47-летний мужчина. В момент столкновения в автобусе находились 35 пассажиров. Они не пострадали.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель Škoda Fabia и 21-летний пассажир этого автомобиля, — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что 15 июня смертельная авария произошла на выезде из Ростова, в районе аэропорта «Платов».

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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