Смертельная авария произошла на выезде из Ростова: трасса стоит в многокилометровых пробках

Сегодня, 15 июня, вечером на 1024-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», в районе аэропорта «Платов», столкнулись три транспортных средства — две фуры и автобус. Погиб один из водителей автобуса. Из-за ДТП пробки сковали трассу в обоих направлениях — в сторону Ростова и в сторону Москвы. Пока организовано реверсивное движение.

ДТП произошло в 19 часов на 1024-м км автодороги М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области. 43-летний водитель большегруза Freightliner, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом King Long. Автобус ехал без пассажиров под управлением 37-летнего водителя. После этого King Long влетел в «КАМАЗ», которым управлял 54-летний мужчина.

В результате ДТП погиб 38-летний сменный водитель пассажирского автобуса.

Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в связи с ДТП на 1024-м км автодороги М-4 «Дон» затруднено движение транспортных средств с юга на север. В настоящий момент организовано реверсивное движение в две полосы. Направлены эвакуаторы, поливомоечные машины, а также транспорт экстренных служб для ликвидации последствий ДТП, — сообщает ведомство.

Госавтоинспекция просит водителей, следующих в указанных направлениях, выбирать альтернативные пути объезда. Сейчас организован съезд на 1038-м км через Новочеркасск, х. Персиановский, Каменоломнии.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области