В Ростовской области два человека погибли в тройном ДТП

Сегодня, 23 мая, на трассе в Ростовской области столкнулись два большегруза и мотоцикл. Погибли водитель одного из грузовиков и мотоцикла. Третий водитель получил травмы.

Авария произошла в 13.50 на 5-м километре автомобильной дороги Ростов-Волгодонск.

Водитель мотоцикла Harley Davidson решил обогнать большегруз MAN. При совершении маневра мотоциклист столкнулся с груженым зерном КАМАЗом, который двигался во встречном направлении. От удара КАМАЗ влетел в MAN, из-за чего тот перевернулся на бок.

В результате ДТП погибли водители мотоцикла и автомобиля MAN — 55 и 44 лет. Пострадал и доставлен в медицинское учреждение водитель КАМАЗа, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом в страшной аварии погиб 86-летний водитель «девятки».

Фото УГИБДД по Ростовской области