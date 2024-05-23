В Ростовской области два человека погибли в тройном ДТП

Сегодня, 23 мая, на трассе в Ростовской области столкнулись два большегруза и мотоцикл. Погибли водитель одного из грузовиков и мотоцикла. Третий водитель получил травмы.
Авария произошла в 13.50 на 5-м километре автомобильной дороги Ростов-Волгодонск.
Водитель мотоцикла Harley Davidson решил обогнать большегруз MAN. При совершении маневра мотоциклист столкнулся с груженым зерном КАМАЗом, который двигался во встречном направлении. От удара КАМАЗ влетел в MAN, из-за чего тот перевернулся на бок.
В результате ДТП погибли водители мотоцикла и автомобиля MAN — 55 и 44 лет. Пострадал и доставлен в медицинское учреждение водитель КАМАЗа, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что под Таганрогом в страшной аварии погиб 86-летний водитель «девятки».
Фото УГИБДД по Ростовской области