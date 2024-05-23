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В страшной аварии под Таганрогом погиб 86-летний водитель «девятки»

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 мая, утром под Таганрогом — на автодороге Самбек – Матвеев-Курган. Столкнулись грузовая «Газель» и «девятка».

Новости Таганрога

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 09.50. Авария случилась на 2 километре + 200 метров автодороги «с. Самбек — п. Матвеев-Курган» в Неклиновском районе Ростовской области. На нерегулируемом пересечении неравнозначных дорог 86-летний водитель ВАЗ-21099, двигаясь со второстепенной дороге, не уступил преимущество в движении автомобилю «ГАЗ 2834РЕ». Грузовиком управлял 22-летний молодой человек.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия до приезда сотрудников.

Учитывая данные обстоятельства, призываем возрастных участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах. К сожалению, с возрастом ухудшается ясное восприятие действительности, а также снижается способность вовремя реагировать на дорожные ситуации, — обратились к водителям в УГИБДД по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом ищут свидетелей тройного ДТП.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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