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В Ростовской области ДТП на трассе стало причиной массовой аварии, в которой пострадала женщина

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На трассе в Ростовской области произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой одна из пассажирок была доставлена в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 14.10 на 294 км автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе полуприцепа «Крон»  допустил наезд на стоящий транспорт, находившийся на попутной полосе движения и остановившийся, чтобы пропустить встречные автомобили, объезжающие две попавшие в ДТП машины. Сперва водитель грузовика Mercedes-Benz врезался в «УАЗ», который по инерции столкнулся со стоявшим впереди Volkswagen Jetta, а тот в свою очередь въехал в «В032УУ» в составе полуприцепа «Крон».

В результате ДТП, транспортные средства получили механические повреждения. А 41-летняя пассажирка Volkswagen Jetta получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее мы рассказали, что в аварии в Ростове погиб водитель мотоцикла и пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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