Какие изменения ждут жителей Дона при назначении единого пособия в 2025 году

С 2025 года семьям, которые получают единое пособие на старших детей, Отделение СФР по Ростовской области назначит меру соцподдержки на новорожденных проактивно без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей по последнему назначению.

Периоды назначения единого пособия на детей теперь можно «синхронизировать». В последний месяц периода получения выплаты на одного из малышей семья имеет право подать заявление на переоформление меры соцподдержки одновременно на всех детей.

Изменился и порядок оценки нуждаемости семьи. С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход на каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (далее – МРОТ).

В текущем году общероссийский МРОТ равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна или ухаживала за ребенком или пожилым человеком.

При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Еще одно изменение этого года — переназначение пособия, если место жительства ребенка определено по суду. Если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо, но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Отделение СФР по Ростовской области может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребенок проживает фактически.

На единое пособие имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Ростовской области в 2025 году он составляет 16 669 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения Соцфонда по Ростовской области или МФЦ.

Отделение СФР по Ростовской области, фото из архива