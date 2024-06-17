В Ростовской области до 2 июля продлен запрет на пребывание граждан в лесах

Такая мера действует с 1 мая 2024 года в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает Минприроды Ростовской области. Запрет распространяется и на въезд на территорию лесов транспортных средств.

Въезд в леса разрешен для транспорта служб экстренного реагирования и организаций, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. К лицам, виновным в возникновении ландшафтных пожаров, будут применены меры административного воздействия.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесоохраны по телефонам: 8-800-100-94-00 или 112, — предупредили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что с 28 апреля на Дону действует особый противопожарный режим — запрещено разжигать костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухую растительность. Действует запрет и на приготовление шашлыков на природе.

Фото «Таганрогской правды»