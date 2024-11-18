В Ростовской области дикий олень зашел во двор частного дома

17 ноября в Ростовской области сотрудникам полиции пришлось ловить дикого оленя, который зашел на территорию частного домовладения. Об этом сообщает telegram-канал управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Сообщение о происшествии поступило в службу «112» около девяти часов утра. Оказалось, что в Аксае олень сам зашел на территорию частного домовладения, расположенного на улице Ореховой.

«Силами специалиста по дикой природе (охотоведом) и сотрудников ОМВД РВ по Аксайскому району животное было поймано», — пишет источник.

Затем оленя выпустили на волю в Аксайском лесничестве вблизи хутора Краснодворск Старочеркасского сельского поселения.

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