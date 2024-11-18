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В Ростовской области дикий олень зашел во двор частного дома

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17 ноября в Ростовской области сотрудникам полиции пришлось ловить дикого оленя, который зашел на территорию частного домовладения. Об этом сообщает telegram-канал управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Новости Ростовской области

Сообщение о происшествии поступило в службу «112» около девяти часов утра. Оказалось, что в Аксае олень сам зашел на территорию частного домовладения, расположенного на улице Ореховой.  

«Силами специалиста по дикой природе (охотоведом) и сотрудников ОМВД РВ по Аксайскому району животное было поймано», — пишет источник.

Затем оленя выпустили  на волю в Аксайском лесничестве вблизи хутора Краснодворск Старочеркасского сельского поселения.

Ранее мы рассказали, что редкого воробья-альбиноса сфотографировала школьница из Ростова.

Изображение от freepik

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новости олень Ростовская область
Таганрогская правда
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