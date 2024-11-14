Орнитолог Южного научного центра Российской академии наук Рамиз Савицкий более 15 лет собирает информацию о птицах с аномальной окраской оперения. Недавно школьница из Ростова прислала ему фотографию воробья-альбиноса, которого увидела на Павло-Очаковской косе.

Как сообщает ЮНЦ РАН на своей страничке ВК, птицы-альбиносы были зафиксированы на территории разных регионов юга России, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Часто таких пернатых встречали в районе озера Маныч-Гудило на границе с Калмыкией.

Заведующий отделом НИР и прикладных исследований ЮНЦ РАН кандидат биологических наук Рамиз Савицкий считает, что встретить птиц-альбиносов – это большая удача.

«Недавно к нам поступила информация о встрече белого домового воробья в августе 2024 года на Павло-Очаковской косе в Азовском районе. Птица принадлежит к семейству ткачиковых отряда воробьинообразных. Школьница из Ростова-на-Дону, воспитанница экологического кружка «Мой мир и Я» Анастасия Гострова сфотографировала стайку воробьёв, среди которых был альбинос, и поделилась с нами информацией и снимками»​, — рассказал он.

Учёные ЮНЦ РАН просят сообщать о находках птиц-альбиносов.

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Фото Анастасии Гостровой